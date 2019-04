Nürnberg vor 18 Minuten

Einsatz

150 Feuerwehrleute kämpfen gegen großen Waldbrand in Mittelfranken

Waldbrand in Mittelfranken: Auf einer Fläche von rund tausend Quadratmetern hat es am Freitag im Kreis Nürnberger Land gebrannt. Das Feuer war in der Nähe eines Wanderweges ausgebrochen.