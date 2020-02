Nürnberg vor 32 Minuten

Gewalt

Nürnberger Land: 14-Jähriger schlägt Jugendlichen nieder - und lässt ihn einfach liegen

Am Sonntagabend hat im Nürnberger Land ein 14-Jähriger einen Jugendlichen verletzt. Am Vortag hatten die beiden gestritten. Der Täter zog den 15-Jährigen an den Haaren und schubste ihn mit dem Kopf gegen einen Laternenmast.