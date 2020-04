Nürnberg 23.04.2020

Covid-19

"Ein schlechter Scherz": Fränkisches Krankenhaus schreibt Brandbrief an Spahn

Das Nürnberger St. Theresien-Krankenhaus hat einen Brandbrief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geschrieben. In dem Schreiben wendet sich die Leiterin an den Politiker und übt scharfe Kritik.