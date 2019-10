Nürnberger Flughafen kündigt tägliche Verbindung nach Wien mit Austrian Airlines an

Nürnberg: Flughafen bietet ab 2020 eine tägliche Verbindung von Nürnberg nach Wien an:

Wie der Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg auf seiner Webseite mitteilte, soll es ab dem 1. Januar 2020 eine tägliche Verbindung vom Airport Nürnberg nach Wien geben. Übernehmen wird die Verbindung Austrian Airlines, die damit Eurowings ablösen.

Die Flüge ab Nürnberg nach Wien werden damit ab 2020 von bislang 11 auf 12 Flüge pro Woche erhöht. Montag bis Freitag wird der Flughafen Wien zweimal täglich angeflogen, Samstag und Sonntag jeweils einmal.

Tägliche Verbindung nach Wien verspricht zahlreiche Umsteigeverbindungen

Gemeinsames Ziel sei es, das Drehkreuz Wien zu stärken. "Austrian übernimmt die Koordination der Flüge vom Drehkreuz Wien. Nachfragestarke Strecken wie Nürnberg werden wir stärker an das Drehkreuz anbinden und öfter anfliegen", so Andreas Otto, CCO von Austrian Airlines.

Auch die Nonstop-Verbindung nach Dubai will der Airport Nürnberg ab Dezember 2019 wieder anbieten. Zweimal in der Woche geht es vom fränkischen Flughafen in die Wüstenmetropole.

Austrian Airlines ermöglicht mehr Umsteigeverbindungen

Für Fluggäste würden sich zahlreiche neue Umsteigeverbindungen ergeben. Denn die Austrian Airlines sind neben Lufthansa, Turkish Airlines oder Swiss International Air Lines Mitglied der Star Alliance. "Nun kann man bei einem Flug zu einem weiter entfernt gelegenen Reiseziel über Wien direkt weiter mit einer anderen Airline fliegen und sich bei der Buchung keine Sorgen machen", erklärt Christian Albrecht, Pressesprecher des Airport Nürnberg. Das war mit Eurowings bislang nicht möglich.