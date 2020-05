Ende April sorgte eine Nürnberger Fleischerei für gewaltiges Aufsehen: Zu diesem Zeitpunkt trat das Gesetz in Kraft, dass im Zuge der Corona-Krise beim Einkaufen eine Maske getragen werden muss. Diese Regelung sah Inhaber Frank Kraft nicht ein und widersetzte sich mit einer Anschrift an seiner Ladentür öffentlich gegen "Söders Kasperletheater": "Sollten Sie uns unbedingt mit Masken sehen wollen, kommen Sie an Fasching wieder", hieß es.

Für alle, denen das Angst mache, oder die zu einer Risikogruppe gehören, habe er eine klare Empfehlung: "Sie sollten ab dem 27.04.2020 hier bitte nicht mehr einkaufen." Kurz darauf drohte ihm die Polizei mit einem Bußgeld und einer Strafanzeige. Der Aushang sorgte auch in den Sozialen Medien für große Aufmerksamkeit und die mediale Berichterstattung wurde von vielen großen deutschen Medien aufgegriffen. Das sagt Inhaber Kraft, knapp zwei Wochen nach den Tumulten:

Update vom 18. Mai: Masken bleiben unangenehm

In einem Gespräch mit inFranken.de erklärt Kraft, dass es ihn schon sehr gewundert habe, dass gerade sein Aushang so viel Aufmerksamkeit bekommen hätte. „Ich war ja nicht der einzige, der zu der Maskenpflicht was zu sagen hatte“, erklärt er. Besonders die mediale Aufmerksamkeit war unerwartet. Die Rückmeldung von den Kunden jedoch war größtenteils positiv, erklärt er.

Geärgert hat er sich jedoch besonders darüber, dass durch die Verweigerung der Maskenpflicht gleich auf die Hygienestandards in der täglichen Arbeit seines Betriebs geschlossen wurde. „Wir achten besonders auf die vorgeschriebenen Regeln und tragen jetzt natürlich auch die Masken“, erklärt Kraft. „Doch ich stehe weiter hinter meiner Meinung, dass ich die Maskenpflicht nicht so ganz nachvollziehen kann.“

Er möchte auch nicht mehr weiter auf dem Thema rumreiten und die Diskussion anschüren. „Ich will kein Medienmetzger zu werden. Erst letzte Woche haben wir eine Anfrage von RTL abgelehnt“, erklärt Kraft. Er hoffe nur darauf möglichst bald die Masken loszuwerden und wünscht sich einen einigermaßen normalen Alltag herbei.

Gut 90 Prozent der Kunden zeigen Verständnis für die Kritik, erklärt Kraft. Doch es gibt auch Ausnahmen: „Ein Ehepaar hat mir eine Mail geschrieben, dass sie nie wieder meinen Laden betreten würden – die zwei kommen aus Oldenburg. Das kann ich schon verkraften“, schmunzelt Kraft.

Protest gegen Maskenpflicht: Polizei droht Metzgerei mit Strafe

Kurz darauf bekamen Inhaber Kraft und seine Mitarbeiter Besuch von der Polizei - mit der Androhung, dass ein Verstoß gegen die Maskenpflicht teuer wird. "Die haben uns an die 5000 Euro Bußgeld erinnert und mit Strafanzeige gedroht", so der Inhaber gegenüber der dpa.

Der Aushang sorgte bei Facebook für viel Wind. Mit dieser Reaktion habe Kraft nicht gerechnet: "Dass das so durch die Decke geht, hat mich sehr überrascht." Sein Telefon stehe seitdem nicht mehr still. Aber er bleibe bei seiner Meinung: "Ich halte nichts von der Maskengeschichte. Das ist meine persönliche Überzeugung."

Die Corona-Krise nehme er aber trotzdem sehr ernst, betonte er. In seinem Unternehmen hielten alle den notwendigen Abstand zueinander ein und seine Mitarbeiter würden nun auch den vorgeschriebenen Gesichtsschutz tragen.