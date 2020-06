Nicht nur Fitnessstudio-Betreiber, auch die Sportler wünschen sich nach langer Corona-Pause eine Wiedereröffnung ihrer Fitnesstempel. Und endlich: am kommenden Montag, 8. Juni, ist es so weit. Dann dürfen auch in Bayern wieder die Fitnessstudios öffnen. Doch was wird sich alles ändern?

„Die Sauna, die Duschen und die Umkleiden müssen gesperrt bleiben. Bei den Getränken dürfen wir keine Selbstbedienung mehr anbieten. Und natürlich: Abstand halten“, fasst es Studioleiterin Kamila Kowalska vom Nürnberger Fitnessstudio "Lady Style" zusammen. Eine Beschränkung der Personenzahl wird es im "Lady Style" nicht geben: „Wir sind mit 700 Quadratmetern ein großes Studio, aber haben wenige Mitglieder“, erklärt Kowalska. Hineingelassen werden dürften in das Studio nach Corona-Vorlagen bis zu 60 Personen. „So viele sind gleichzeitig aber nie da, deshalb sind Anmeldungen bei uns überflüssig.“

Wegen Corona: Strenge Hygienemaßnahmen in Fitnessstudios

Auch Desinfizieren werde laut Kowalska in Zukunft noch wichtiger. „Wir müssen jetzt noch öfter desinfizieren. Auch unsere Kunden müssen die Geräte desinfizieren, wenn sie fertig sind. Aber das war zuvor auch schon so.“ Kurse können dank des 150 Quadratmeter großen Kursraums weiterhin angeboten werden. Bis zu zwölf Personen können dann gleichzeitig an einem Kurs teilnehmen. Maskenpflicht hingegen gelte lediglich beim Betreten oder Verlassen des Studios sowie in den Toiletten.

Späte Eröffnung der Fitnessstudios: Betreiber reagieren mit Unverständnis

Die Freude über die baldige Wiedereröffnung im "Lady Style" ist groß – trotz der vielen Hygienemaßnahmen. Einige Entscheidungen, was die Fitnessstudios betrifft, seien für Kowalska jedoch nicht nachvollziehbar. Etwa, dass die Fitnessstudios in anderen Bundesländern schon früher öffnen durften. Oder, dass ein Friseur, der für die Gesundheit unwichtig sei, früher öffnen dürfe als Fitnessstudios.

"Das ist der größte Blödsinn", meint Kowalska. Insbesondere, da das "Lady Style"-Team schon seit Langem einen entsprechenden Plan ausgearbeitet habe, um ein Training trotz Corona zu ermöglichen. „Hauptsache ist, wir können jetzt wieder öffnen“, freut sich die Studioleiterin von "Lady Style".

Alle Fitnessstudios in Bayern dürfen am Montag, 8. Juni, öffnen. Eine Krankenkasse gibt Tipps, wie man das Infektionsrisiko beim Trainieren im Fitnessstudio gering hält.