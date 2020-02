Nach Schulausfall: Unterricht findet voraussichtlich wieder am Dienstag statt

Gute Nachrichten für Eltern in Mittelfranken: Am Dienstag (11.02.2020) findet voraussichtlich wieder der Schulunterricht wie gewohnt statt, teilt die Regierung von Mittelfranken mit.

Sollten sich die Wetterverhältnisse während der Nacht auf Dienstag allerdings dramatisch verändern, werden die lokalen Koordinierungsgruppen am Dienstagmorgen etwaige Schulausfälle bekanntgeben. inFranken.de informiert Sie mit allen wichtigen Informationen.

Update, 10.02.2020, 13.33 Uhr: Sturmtief "Sabine" sorgt für viele kleine Feuerwehreinsätze

Am Montagmittag (20.02.2020) aktualisiert die Nürnberger Feuerwehr ihre Bilanz zum Sturmtief "Sabine". Bis 12 Uhr gab es im Großraum Nürnberg (Städte Fürth, Nürnberg und Erlangen sowie Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt) insgesamt 184 Unwetter-Einsätze. Davon waren 85 Feuerwehreinsätze in der Stadt Nürnberg.

Welche Schäden gibt es durch das Unwetter?

Bei den Unwetter-Schäden handelte es sich überwiegend um umgestürzte Bäume und Bauzäune. Größere Gebäudeschäden konnten nicht verzeichnet werden. Bei den Einsätzen in Nürnberg wurden keine Menschen und Tiere verletzt.

Die Windböen schwächten sich am Mittag gegen 12 Uhr erstmals ab, berichtet die Feuerwehr. Die erhöhte Alarmbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg wurde aufgehoben. Alle Einheiten kehrten zu ihren Wachen zurück.

Tiergarten Nürnberg und Friedhöfe am Montag geschlossen

Aus Sicherheitsgründen bleibt der Tiergarten Nürnberg sowie die städtischen Friedhöfe in Nürnberg am Montag (10.02.2020) den ganzen Tag geschlossen, berichtet die Stadt am Vormittag und warnt gleichzeitig: Die orkanartigen Böen könnten heute Geschwindigkeiten von mehr als 100 km/h erreichen. Dadurch drohen, Äste herabzustürzen und ganze Bäume umzufallen.

Alle Beisetzungen, die für den heutigen Montag in Nürnberg geplant waren, fallen aus. Trauerfeiern finden nur als Aussegnungsfeiern in der Halle I und Halle II am Krematorium statt. Nur dort könne die Friedhofsverwaltung gewährleisten, dass die Trauergäste gefahrlos in das Gebäude kommen. Die Friedhofsverwaltung habe alle beteiligten Bestattungsinstitute verständigt. Angehörige werden gebeten, sich mit ihren Fragen dorthin zu wenden.

Unwetter-Einsätze wegen Sturmtief "Sabine" in Mittelfranken

Gegen 3.30 Uhr waren die ersten Notrufe eingegangen. Zumeist mussten lose Teile auf Dächern abgetragen oder befestigt, umgestürzte Bäume abgetragen oder Baustellen gesichert werden, teilt die Feuerwehr mit. An einem Rohbau in Katzwang drohten beispielsweise die frei stehenden Giebelwände umzustürzen.

Die Feuerwehr hatte sich gut auf das Sturmtief vorbereitet: Die Leitstelle wurde personell verstärkt, zusätzliche Drehleitern und Sonderfahrzeuge besetzt und weitere Unterstützung kam von den Freiwilligen Feuerwehren.

Wie ist die Situation in ganz Franken? inFranken.de berichtet über alle wichtigen Entwicklungen in einem Live-Ticker.