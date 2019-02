Nürnberger Faschingsumzug 2019: So verläuft die Route, hier gibt es Sperrungen

Termin, Strecke und Sperrungen: Der Faschingsumzug in Nürnberg findet am Sonntag, 03.03.2019, statt. Damit alle Teilnehmer sicher auf der Umzugsstrecke unterwegs sind, hat die Polizei großräumige Sperrungen angekündigt. Unser Tipp: Rathenauplatz und Bayreuther Straße am besten meiden.

Faschingsumzug: Start um 13 Uhr

Ab 10 Uhr beginnt die Aufstellung der Umzugswagen in der Bayreuther Straße. Start des Umzuges ist in der Bayreuther Straße um 13 Uhr in Richtung Altstadt über den Rathenauplatz und den Äußeren Laufer Platz.

Weiter geht es durch die Innere Laufer Gasse zur Theresienstraße. Über den Fünferplatz und Obstmarkt geht es über die Museumsbrücke in die Königsstraße und Kaiserstraße.

Nach dem Josephsplatz in der Vorderen Ledergasse löst sich der Umzug schließlich auf. Davon sind die Schlotfegergasse, Karl-Grillenberg Straße und Dr.-Kurt-Schumacher-Straße betroffen.

Lieben Sie Fasching? Hier gibt es die größten Umzüge und Veranstaltungen in Franken.

Halteverbote und Sperrungen in der gesamten Nürnberger Innenstadt

Es werden entlang der Bayreuther Straße (Höhe Stadtpark) sowie in den betroffenen Straßen in der Altstadt zusätzliche Halteverbote eingerichtet, die bereits ab 6 Uhr am Umzugsmorgen gelten.

Widerrechtlich geparkt Autos müssen sofort abgeschleppt werden, heißt es von Seiten der Polizei. Die Vollsperrung des Rathenauplatzes ist für 12 Uhr bis 14 Uhr vorgesehen. Umleitungen werden ausreichend beschildert, um ein Verkehrschaos zu verhindern. Am besten den gesamten Innenstadtraum großräumig umfahren, oder Auto ganz stehen lassen und mitfeiern.