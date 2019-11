Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet: Tausende Besucher kommen um das Christkind zu sehen

Die Massen unten auf dem Nürnberger Hauptmarkt kann Benigna Munsi von hier oben nur erahnen. Kurz bevor sie zu ihrem großen Auftritt auf die Empore tritt, um den Eröffnungsprolog des Christkindlesmarkts zu sprechen, ist es im Inneren der Frauenkirche stockduster und mucksmäuschenstill. Im traditionellen weißen Gewand mit goldenen Flügeln, Krone und prächtiger Lockenmähne geht sie dann hinaus ins Scheinwerferlicht und spricht das mehrstrophige Gedicht souverän und fehlerfrei.

Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet - Tausende Besucher waren vor Ort

Tausende Besucher lauschten am Freitagabend bei sternenklarem Himmel der Rede des Christkinds, die mit den Worten endet: "Ihr Herrn und Frau'n, die ihr einst Kinder wart, seid es heut wieder, freut euch in ihrer Art. Das Christkind lädt zu seinem Markte ein, und wer da kommt, der soll willkommen sein."