Nürnberger Christkind im Interview: "Bemerkt einmal, wie privilegiert wir eigentlich leben"

Benigna Munsi ist das diesjährige Nürnberger Christkind und damit zugleich die Symbolfigur des Nürnberger Christkindlesmarktes. Sven Lilienström, Gründer der Initiative Gesichter der Demokratie, spricht im Interview mit Benigna über Respekt, Nächstenliebe und über ihre Weihnachtsbotschaft an die Menschen.

Benigna Munsi über Demokratie und "Multikulti"

In seiner letztjährigen Weihnachtsansprache bezeichnete der Bundespräsident die Fähigkeit zum Kompromiss als Stärke der Demokratie. Was bedeutet Demokratie für Dich ganz persönlich Benigna?

Demokratie bedeutet für mich, dass alle Menschen in ihrer Vielfalt gesehen werden. Wichtig ist, Meinungen und Ansichten auszutauschen und zusammen einen Kompromiss zu suchen, der das Interesse der Einzelperson, aber vor allem auch das Wohl aller berücksichtigt.