Aufseßplatz Nürnberg: Schwer verletzter Mann mit Stichverletzung am Hals aufgefunden. Mordkommission nimmt Ermittlung auf. Am frühen Donnerstagmorgen (7. November 2019) hat ein Passant am Nürnberger Aufseßplatz einen schwer verletzten Mann aufgefunden. Wie die Polizei berichtet, ermittelt in dem Fall inzwischen die Mordkommission der Kripo Nürnberg.

Laut Polizei entdeckte ein Zeuge gegen 4.20 Uhr den 19-Jährigen am Aufseßplatz. Er lag auf dem Boden, am Hals hatte er eine Schnittverletzung. Er war jedoch ansprechbar.

Allerdings verweigerte er zunächst jede ärztliche Behandlung. Als er kurz darauf zu Fuß in Richtung Ohmstraße lief, brach er zusammen und musste letztlich durch einen Notarzt erstversorgt werden. Der Rettungsdienst brachte den Heranwachsenden anschließend in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe anscheinend jedoch nicht.