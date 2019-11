Nürnberg: Zwei Personen randalieren und wehren sich aggressiv gegen Festnahme - eine Polizistin verletzt

Randale in Nürnberg: Zwei Personen beschädigten unter anderem ein Auto in der Unteren Kanalstraße am Sonntagmorgen (17. November). Gegen die anschließende Festnahme leisteten die Beiden erheblichen Widerstand. Dabei wurde eine Polizistin verletzt. Das berichtet die Polizei.

Nürnberg: Zeugen rufen Polizei - weil zwei Personen in der Unteren Kanalstraße randalieren

Gegen 05.15 Uhr riefen Zeugen die Polizei, weil zwei Personen in der Unteren Kanalstraße unter anderem ein Fahrzeug beschädigt haben sollen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein junger Mann auf einen Mercedes gestiegen sein und diesen beschädigt haben. Außerdem wurde der Mercedesstern des Fahrzeuges abgebrochen. Die Randalierer flüchteten anschließend. Im Zuge der Fahndung nahmen Beamte einen 22-jährigen Mann fest, auf den die Beschreibung zutraf.