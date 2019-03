Nürnberg: Zwei Jahre kommunale Entwicklungspolitik

Zwei Jahre kommunale Entwicklungspolitik

Die Kooperation mit Kommunen in Afrika und neue Nachhaltigkeitsstrategien für städtische Dienststellen sind Schwerpunkte der Kommunalen Entwicklungspolitik der Stadt Nürnberg. Über die ?Ergebnisse und Perspektiven aus zwei Jahren Koordinierungsarbeit? informiert das Amt für Internationale Beziehungen am Donnerstag, 11. April 2019, von 18 bis 21 Uhr im Großen Saal des Heilig-Geist-Hauses, Hans-Sachs-Platz 2. Der Eintritt ist frei. Interessierte sind herzlich eingeladen. Es wird um Anmeldung bis zum 4. April 2019 gebeten unter Telefon

09 11 / 2 31-50 43 oder per E-Mail an ib@stadt.nuernberg.de.

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly eröffnet den Abend, anschließend stellt Karin Gleixner vom Amt für Internationale Beziehungen das Konzept der Stadt Nürnberg und verschiedene Projekte vor. Im weiteren Verlauf diskutieren Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Einrichtungen der Stadt über die Frage ?Wie nachhaltig ist die Stadt Nürnberg??. Nach einem kleinen Kulturprogramm von ?Theater pa(R)us? erwartet die Gäste ein nachhaltiges Buffet.

Bei der Veranstaltung wird umfassend über eine Reihe von Schritten berichtet, die die Stadt Nürnberg dank einer vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanzierten Projektstelle unternehmen konnte. Im Mittelpunkt stand dabei der Aufbau einer Projektpartnerschaft mit zwei afrikanischen Kommunen sowie die Initiierung der Umsetzung der 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung der Agenda 2030 (?SDGs?, Sustainable Development Goals) bei der Stadt Nürnberg. jos

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg