Nürnberg: Zufriedenheit mit Kulturangeboten in Nürnberg

Die Nürnbergerinnen und Nürnberger sind ganz überwiegend zufrieden mit dem Angebot an kulturellen Einrichtungen und Angeboten in ihrer Stadt. In der Wohnungs- und Haushaltserhebung Leben in Nürnberg 2017 mit circa 4 300 teilnehmenden Nürnbergerinnen und Nürnbergern ab 18 Jahren hatte das Amt für Stadtforschung und Statistik nach der Zufriedenheit mit den unterschiedlichsten Aspekten des Lebens in Nürnberg gefragt.

Das breite Spektrum an kulturellen Angeboten und Einrichtungen war in den sieben Kategorien kulturelle Höhepunktveranstaltungen, Tiergarten, Museen, Theater- und Konzertangebot, Bibliotheken, Bildungszentrum, sowie Kulturläden und Stadtteilzentren zusammengefasst. Befragt wurden Personen ab 18 Jahren mit Hauptwohnsitz in Nürnberg, das heißt, die Meinungen des auswärtigen Publikums konnten nicht einbezogen werden.

Von den Befragten werden allgemein die kulturellen Höhepunktveranstaltungen zum Beispiel Bardentreffen, Blaue Nacht, Klassik Open Air am besten beurteilt. Damit sind 37 Prozent sehr zufrieden und weitere 40 Prozent zufrieden. Der Tiergarten und die Museen sind unter den ganzjährig verfügbaren kulturellen Angeboten am beliebtesten. Mit ihnen sind fast drei Viertel der Nürnberger Befragten zufrieden oder sehr zufrieden. Auch mit dem Theater- und Konzertangebot und den Bibliotheken ist weit mehr als die Hälfte der befragten Nürnbergerinnen und Nürnberger zufrieden. Beim Bildungszentrum und den Kulturläden und Stadtteilzentren liegt der Anteil der positiven Bewertungen knapp unter 50 Prozent, wobei etwa ein Drittel der Befragten angegeben hat, die Angebote nicht bewerten zu können.

Die vielfältigen Kultur- und Bildungsangebote in Nürnberg werden von allen Bevölkerungsschichten genutzt. Unterschiede in der Nutzung und der Zufriedenheit zeigen sich hinsichtlich der Altersstruktur und Lebensphase, nach Bildungsstand, Erwerbstätigkeit und Einkommen, sowie nach dem Stadtteil, in dem die befragten Nürnbergerinnen und Nürnberger leben.

Altersspezifisch besonders attraktive Angebote und Einrichtungen sind kulturelle Höhepunktveranstaltungen (für junge Erwachsene), Bibliotheken (in der Zeitspanne von Schulbesuch und Studium), Tiergarten (für Familien mit Kindern), Bildungszentrum (überdurchschnittlich in der Altersspanne von 45 bis unter 60 Jahren), Museen, Theater und Konzerte (überproportional Senioren ab 65 und unter 80 Jahren). Insgesamt werden die Kulturangebote in Nürnberg in allen Altersstufen genutzt, nur im hohen Alter ab 80 Jahren ist die Teilnahme deutlich geringer.

Nach dem Migrationshintergrund sind insgesamt nur geringfügig andere Bewertungen der Angebote zu erkennen. Überdurchschnittlich zufrieden äußern sich Befragte mit Migrationshintergrund zu den Bibliotheken, dem Bildungszentrum, den Kulturläden und Stadtteilzentren.

Mit den örtlichen kulturellen Angeboten und Einrichtungen zeigen sich vor allem alteingesessene Nürnbergerinnen und Nürnberger und Befragte, die in ihrem Wohnviertel stark verwurzelt sind, besonders zufrieden. let

Der Bericht aus der Reihe ?Leben in Nürnberg 2017? ist abzurufen unter www.nuernberg.de/internet/statistik/umfrageergebnisse.html.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg