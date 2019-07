Nürnberg: Zeugnis-Aktion auf dem Erfahrungsfeld

Zeugnis-Aktion auf dem Erfahrungsfeld

Unter dem Motto ?Was sind schon Noten? Neugier siegt!? öffnet das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne auf der Wöhrder Wiese am letzten Schultag für alle Schülerinnen und Schüler seine Pforten. Kinder und Jugendliche, die ihr aktuelles Jahreszeugnis mitbringen und an der Kasse vorzeigen, erhalten am Freitag, 26. Juli 2019, kostenfreien Eintritt ? ohne, dass es auf Noten ankommt. Alle ob Einserschüler oder auch Kinder, die sitzengeblieben sind, dürfen auf dem Erfahrungsfeld experimentieren, forschen, entdecken, ausprobieren und einfach Spaß haben. Ganz im Sinne des Jahresthemas des Erfahrungsfelds ?Zusammenspiel? wird so gemeinsam der Start in die Sommerferien gefeiert. maj

