Nürnberg: Zauberworkshop im Spielzeugmuseum

Zauberworkshop im Spielzeugmuseum

Im Zauberworkshop ?Eins, zwei, Zauberei!? können Kinder ab 8 Jahren das

Zaubern lernen. Er findet statt am Sonntag, 14. April 2019, von 10 bis 13.30 Uhr im Spielzeugmuseum, Karlstraße 13-15.

Damit die Zaubereien überhaupt funktionieren, basteln alle erst einmal einen Zauberstab. Anschließend zeigt und erklärt Magierin Margit Mayer allerlei tolle Tricks. Und dann heißt es üben, üben, üben ? denn um 13 Uhr beginnt eine Vorführung für alle Eltern und Erwachsenen, bei der die Kinder ihre neuen Fähigkeiten zeigen können.

Die Teilnahme kostet 6 Euro zusätzlich zum Museumseintritt von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Alle erwachsenen Begleitpersonen sind ab 13 Uhr zur Vorführung eingeladen und zahlen bei vorheriger Anmeldung an der Museumskasse keinen Eintritt. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal zwölf Kinder begrenzt, daher wird um Voranmeldung unter Telefon 09 11 / 2 31-1 52 57 oder per E-Mail an haus-des-spiels@stadt.nuernberg.de gebeten. Da der Workshop über Mittag stattfindet, sollten die Zauberlehrlinge eine kleine Brotzeit und ein Getränk mitbringen. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg