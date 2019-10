Nürnberg: Wochenende der Proteste führt zu Verkehrsbehinderungen - diese Strecken sollten Sie umfahren

Proteste und Demonstrationen in Nürnberg: Sowohl am Freitag, als auch am Samstag finden in Nürnberg zahlreiche Proteste statt. Am Freitag (18. Oktober 2019) setzen sich Schüler und Umweltschützer bei "Fridays for Future" für unsere Umwelt und eine bessere Zukunft ein. Am Samstag findet ein Trauermarsch "zum 40. Todestag für Imam Hussein" statt. Es folgt der "Walk of Freedom" und schließlich der Protest "Gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei auf Nordsyrien / Rojava sowie die Unterstützung der Bundesregierung dabei".

Die Polizei betont, dass es bei allen Versammlungen zu temporären Verkehrssperrungen entlang der jeweiligen Wegstrecke kommen kann, die zu Behinderungen für den Fahrverkehr führen können.

Fridays for Future

Von 12 bis 15 Uhr führt die Demo über folgende Wegstrecke:

Nürnberg, Kornmarkt (ca. 30 Min. Auftaktkundgebung)

Dr.-K.-Schumacher-Straße

Fahrbahn südl. Jakobsplatz

Jakobstraße

Färberstraße

Frauentorgraben

Lessingstraße

Tafelfeldtunnel

Bogenstraße

Karl - Bröger-Straße

Celtisstraße

Celtisunterführung

Bahnhofsplatz

Königstraße

Hallplatz

Kornmarkt (ca. 30 Min. Schlusskundgebung)

Trauermarsch zum 40. Todestag für Imam Hussein

Am Samstag finden in Nürnberg zwischen 10 und 19 Uhr drei Versammlungen statt. Der Trauermarsch für Imam Hussein zwischen 10 und 12 Uhr. Der Marsch führt über folgende Wegstrecke:

Maffeiplatz

Schuckertplatz

Schuckertstraße

Pfälzerstraße

Siemensbrücke

Pfälzerstraße

Gibitzenhofstraße

Dianaplatz

Dianastraße

Walk of Freemdom

Es folgt der "Walk of Freedom" von 13 bis 16 Uhr. Die Teilnehmer protestieren gegen den Menschenhandel und moderne Sklaverei. Folgende Strecke wird abgelaufen:

Kornmarkt

Straße der Menschenrechte

Dr.-Kurt-Schumacher-Straße

Färberstraße

Breite Gasse

Krebsgasse

Karolinenstraße

Königstraße

Museumsbrücke

Plobenhofstraße

Hauptmarkt

Fleischbrücke

Kaiserstraße

Josephsplatz

Färberstraße

Karolinenstraße

Krebsgasse

Gegen Angriffe der Türkei auf Syrien

Der dritte und letzte Protest richtet sich, wie auch schon eine Woche zuvor, gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei auf Nordsyrien sowie die Unterstützung der Bundesregierung dabei. Auch hier kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen:

Südstadtpark

Pillenreuther Straße

Celtistunnel

Bahnhofsplatz

Königstraße

Hallplatz (Zwischenkundgebung)

Dr.-Kurt-Schumacher-Straße

Schlotfegergasse

Plärrer

Die Polizei bittet bei allen Veranstaltungen Autofahrer ausdrücklich, die Weisungen der Polizeikräfte zu beachten und zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecken bzw. Kundgebungsorte weiträumig zu umfahren.