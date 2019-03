Nürnberg: Wissenswertes über die Zwiebel

Wissenswertes über die Zwiebel

Die Zwiebel ? kaum ein Gemüse kann so vielfältig in der Küche eingesetzt werden und liefert eine solche Fülle an immunstärkenden Stoffen. Am Montag, 1. April 2019, um 14 Uhr im Seniorentreff Bleiweiß, Hintere Bleiweißstraße 15, Clubraum, spricht Brigitte Neumann über ?Die Zwiebel ? sieben Häute für Genuss und Gesundheit?. Die Ernährungswissenschaftlerin, bekannt aus dem Fernsehen als ARD-Buffet-Expertin, betrachtet das Gemüse im Kontext von Geschichte und eigenen Geschichten, Kulinarik, Heilwirkung und Unverträglichkeiten.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe ?Lebensspur? des Treffs Bleiweiß, die im laufenden Frühjahr-/Sommersemester das Thema ?Natur und Umwelt ? was macht das Leben in der Stadt lebenswert? zum Schwerpunkt hat. Der Zugang zum Clubraum ist barrierefrei. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt der Seniorentreff unter der Telefonnummer 09 11 / 2 31-82 24 entgegen.

