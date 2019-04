Nürnberg: Wissenschaftsstandort Nürnberg entdecken

Wissenschaftsstandort Nürnberg entdecken

Die Stadt Nürnberg, die Hochschulen und zahlreichen Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen möchten Nürnberg als Standort für Wissenschaft und Forschung bekannter machen. Als einen Baustein dafür bringen sie nun gemeinsam einen Veranstaltungskalender heraus.

Fast 50 Hochschul- und Forschungseinrichtungen unterschiedlichster Fachrichtungen gibt es in der Stadt. Diese bieten viele Veranstaltungen, die sich nicht nur an Studierende oder an ein Fachpublikum, sondern an alle Interessierten richten. Sei es der Science Slam im Z-Bau, eine Lesung über die Erfindungen da Vincis im Planetarium oder die Oper auf dem Dach der Musikhochschule ? 29 ausgewählte Veranstaltungen für die Monate April bis August 2019 finden sich in dem neuen Veranstaltungsflyer.

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly sagt: ?Vielen Nürnbergerinnen und Nürnbergern ist nicht bewusst, was ihre Stadt in puncto Wissenschaft und Forschung zu bieten hat. Mit dem gemeinsamen Veranstaltungskalender zeigen wir, dass die vielfältige Nürnberger Wissenschafts- und Forschungslandschaft allen mit Wissensdurst zum lebenslangen Lernen offensteht. Die Veranstaltungen sind abwechslungsreich, und für jeden Geschmack ? von alt bis jung ? ist etwas dabei.?

Der Veranstaltungsflyer liegt ab sofort an zahlreichen Informationspunkten der Stadt Nürnberg sowie bei den teilnehmenden Einrichtungen aus. Weitere Infos und Veranstaltungen gibt es auf www.wissenschaft.nuernberg.de. tom

Flyer: Wissenschaft entdecken

PDF-Datei, 165 KB

