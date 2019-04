Nürnberg: Winterdienst-Bilanz 2018/2019

Winterdienst-Bilanz 2018/2019

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) zieht Bilanz der Winterdienst-Saison 2018/19. Mit 65 Frosttagen, sieben Eistagen und 16 Schneefalltagen erlebte die Stadt einen durchschnittlich kalten Winter. Sör war an 49 Tagen im Winterdienst-Einsatz. Darin sind 16 Touren enthalten, an denen vorbeugend Sole auf die Straßen aufgebracht worden ist, um zu verhindern, dass Glätte entsteht. Insgesamt 3 900 Tonnen Salz wurden während der Einsätze auf den Hauptverkehrsstraßen ausgebracht, um diese für den Kraftverkehr so gut wie möglich verkehrssicher zu halten.

Der Salzverbrauch ist heuer im Vergleich zum Winter 2017/18 mit knapp 6 000 Tonnen Salz etwas geringer ausgefallen. Die Gesamtkosten des Winterdiensts der Saison 2018/19 inklusive der provisorischen Beseitigung von Fahrbahnschäden und Schäden auf den Gehwegen während der Wintermonate schlagen heuer ersten groben Schätzungen zufolge mit rund 4,5 Millionen Euro zu Buche.

In der vergangenen Woche hat Sör den Frühjahrsputz auf den Fahrbahnen beendet. Die Winterdienst-Absperrbaken werden derzeit entfernt und die Gehwege innerhalb des mittleren Rings mit Klein- und Großkehrmaschinen bearbeitet und von Streugutresten gereinigt.

Das Reinemachen ist nicht in allen Stadtvierteln gleichzeitig zu leisten. Der Anteil an schwerem Granulat im Straßenkehricht führt dazu, dass die Kleinkehrmaschinen häufiger als üblich geleert werden müssen. Zudem sind in vielen Fällen die Anwohnerinnen und Anwohner zur Entfernung des Granulats verpflichtet, auch wenn die Stadt das Granulat ausgebracht hatte. Dies ist im Zwangsreinigungsgebiet B der Fall, wo die Anwohnerinnen und Anwohner generell für die Sauberkeit der Gehwege zuständig sind. Im Stadtgebiet außerhalb der beiden Reinigungsgebiete A und B sind die Anlieger selbst für die Reinigung der Fahrbahnen, Plätze und Gehwege verantwortlich. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg