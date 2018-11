Nürnberg: ?Winter in Nürnberg? ist online

Die 18. Ausgabe von ?Winter in Nürnberg? lässt die Wintermonate für alle Kinder und Jugendlichen ab vier Jahren wieder zur schönsten Jahreszeit werden. Auf der Website des Ferienprogramms stellt das Jugendamt der Stadt Nürnberg die Online-Broschüre mit knapp 170 ausgesuchten Weihnachts-, Kreativ- und Erlebnisangeboten kostenlos zum Download bereit. Unter www.winter.nuernberg.de sind alle Veranstaltungen zu finden sowie jede Menge Tipps zu Ausflügen und Sportaktivitäten für die kommenden kalten Monate Dezember bis März.

Neue und spannende Aktionen, wie ?Besuch bei Puma, Tiger und Co? oder eine ?Maskenwanderung?, sind ebenso wie die bewährten Klassiker der Museen mit dabei. Kleine ?Eisbären? finden coole Infos zu Rodel- und Eislaufmöglichkeiten. Genau richtig für Familien sind Aktivangebote wie ?Waldweihnacht im Tiergarten?. Aufgeführt sind Locations und Tipps für erlebnisreiche Kindergeburtstage sowie die Adressen der Orte, an denen in Nürnberg immer etwas los ist: die Kinder- und Jugendhäuser, Jugendtreffs, Aktiv-, Bau-, Natur- und Abenteuerspielplätze. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg