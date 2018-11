Nürnberg: Weihnachtskonzert im Hirsvogelsaal

Weihnachtskonzert im Hirsvogelsaal

Beim weihnachtlichen Montagskonzert präsentieren Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen ein abwechslungsreiches Programm ? ein bisschen Mozart, ein Hauch von Pop, mitreißender Rock 'n' Roll und vieles mehr. Die Aufführung unter Leitung von Pianistin Hildegard Pohl beginnt am Montag, 3. Dezember 2018, um 13.15 Uhr im Hirsvogelsaal des Museums Tucherschloss, Eingang über Hirschelgasse 9-11.

Die Montagskonzerte sind eine Kooperation zwischen den Museen der Stadt Nürnberg und dem musisch ausgerichteten Labenwolf-Gymnasium. An mehreren Montagen im Jahr kommen Gäste des Museums und Musikliebhaber in den Genuss musikalischer Kostproben. Das Angebot richtet sich auch an Berufstätige, die ihre Mittagspause einmal anders gestalten möchten.

Der Eintritt zum Konzert beträgt 1 Euro. Für Museumsbesucher ist das Konzert im regulären Eintrittspreis von 6 Euro, 1,50 Euro ermäßigt, enthalten. jos

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg