Nürnberg: Wegen Taxi - Mann rastet aus und beißt zu

Am frühen Freitagmorgen (21.09.2018) ereignete sich eine schwere körperliche Auseinandersetzung am Nürnberger Messezentrum. Ein Mann musste reanimiert werden.

Wie die Nürnberger Polizei berichtet, verließ ein 51-jähriger Mann gegen Mitternacht eine Abendveranstaltung im Nürnberger Messezentrum.

Nürnberg: Mann rastet wegen Taxi aus

Der Mann versuchte in ein bereits abfahrendes Taxi einzusteigen. Hiervon wurde er von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes abgehalten. Der 51-Jährige geriet daraufhin derart in Rage, dass er dem Mitarbeiter in die Hand biss und ihn weiter attackierte.

Letztendlich verständigten die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Polizei, brachten den 51-Jährigen zu Boden und hielten ihn fest.

Kurz darauf wurden die Mitarbeiter von einem weiteren zunächst unbeteiligten 41-jährigen Mann angegangen. Hierbei erlitt ein weiterer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes leichte Verletzungen.

51-Jähriger verlor das Bewusstsein

Im Verlauf des zweiten Angriffs verlor der 51-Jährige das Bewusstsein, musste reanimiert und in einem Krankenhaus weiter entsprechend medizinisch versorgt werden. Der 41-Jährige wurde von den alarmierten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd aufgrund seines anhaltend aggressiven Verhaltens vorläufig in Gewahrsam genommen.

Der 51-Jährige wird seit dem Vorfall stationär in einem Klinikum medizinisch betreut.