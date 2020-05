Polizei findet Gesuchten per Zufall: Am Samstagnachmittag (23.05.2020) ohrfeigten sich zwei Männer am Hauptbahnhof in Nürnberg, das berichtet die Polizei.

Demnach beobachten Beamten vor Ort, wie sich am Hauptausgang des Bahnhofs ein 43-Jähriger und ein 30-Jähriger je eine Ohrfeige gaben. Um eine Eskalation des Streits zu verhindern, schritten die Polizisten ein und trennten die beiden Männer. Sie nahmen die Personalien auf.

Beim Überprüfen der Angaben stellte sich heraus, dass gegen den 30-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte besteht. Der Mann wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Zu einem weiteren Vorfall kam es ebenfalls am Nürnberger Hauptbahnhof: Frau randaliert halbnackt am Hauptbahnhof.