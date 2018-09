Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Wartungsarbeiten in der Stadtbibliothek

Wartungsarbeiten in der Stadtbibliothek Wegen Wartungsarbeiten an der Mediensortierung können in der Stadtbibliothek Zentrum am Mittwoch und Donnerstag, 12. und 13. September 2018, Bücher und andere Medien nur an der Rezeption ausgeliehen werden.