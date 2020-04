Nürnberg vor 40 Minuten

Epidemie

Mit Tränen in den Augen: Fränkisches Ehepaar feiert Eiserne Hochzeit durch Fenster

Mit Tränen in den Augen hat ein Ehepaar in Nürnberg seine Eiserne Hochzeit am Fenster gefeiert. Wegen der Corona-Krise durften sich Renate und Georg nicht näherkommen.