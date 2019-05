Nürnberg: Wahlbenachrichtigungen zur Europawahl

Wahlbenachrichtigungen zur Europawahl

Das Wahlamt der Stadt Nürnberg geht davon aus, dass spätestens am Samstag, 4. Mai 2019, alle Wahlberechtigten ihre Wahlbenachrichtigung zur Europawahl erhalten haben. Wer bis jetzt die Wahlbenachrichtigungen nicht bekommen hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, sollte sich umgehend beim Wahlamt am Unschlittplatz 7a, Telefon 09 11 / 2 31-33 50, melden, damit das Wählerverzeichnis und die Stimmberechtigung überprüft werden können. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg