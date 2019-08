Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Vortrags- und Diskussionsabend ?Natürlich Dämmen?

Der kostenfreie Vortrags- und Diskussionsabend ?Natürlich Dämmen? findet am Dienstag,10. September 2019, von 18 bis 20.30 Uhr im Bildungszentrum im Bildungscampus am Gewerbemuseumsplatz 2 statt. Wer ein Gebäude energetisch sanieren und Wärmedämmung anbringen will, aber nicht weiß, ob es sich lohnt und welcher Dämmstoff der passende ist, kann vom Expertenwissen profitieren.