Nürnberg: Vortrag zu Handel im Mittelalter und in der Neuzeit

Während der Fachtagung ?Handel, Recht und Gericht in Mittelalter und Neuzeit? hält Prof. Dr. Georg Seiderer von der Universität Erlangen-Nürnberg am Freitag,

6. Juli 2018, um 20 Uhr in der Nürnberger Akademie im Fabersaal, Gewerbemuseumsplatz 2, einen öffentlichen Abendvortrag. Thema sind der Nürnberger Handel und die Handelsgerichtsbarkeit vom 16. bis zum

19. Jahrhundert. Der Eintritt ist frei.

Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Handelsrechtsgeschichte, dem Stadtarchiv Nürnberg und dem Bildungszentrum Nürnberg führt die Gesellschaft für Bayerische Rechtsgeschichte am Freitag und Samstag, 6. und 7. Juli 2018, ihre diesjährige Jahrestagung ?Handel, Recht und Gericht in Mittelalter und Neuzeit. Die Reichsstadt Nürnberg im regionalen und europäischen Kontext? durch. Dabei beleuchten renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Vorträgen die städtische Handelsgerichtsbarkeit in Mittelalter und Früher Neuzeit. Der Nürnberger Handelsgerichtsbarkeit kommt wegen der überregionalen Bedeutung der Reichsstadt eine besondere Rolle zu. Insbesondere die erhaltenen kaufmännischen Gutachten, die sogenannten Parere, bieten Material zu den rechtlichen Rahmenbedingungen von Märkten und auch zur Herausbildung einer lex mercatoria.

Die Tagung findet im Schönen Saal im Rathaus, Wolffscher Bau, Rathausplatz 2, statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Das genaue Programm befindet sich auf der Internetseite des Stadtarchivs unter www.stadtarchiv.nuernberg.de. jos

