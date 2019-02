Nürnberg: Vortrag und Workshop zum Spiel ?Path Out?

Der syrische Geflüchtete Abdullah Karam hat zusammen mit dem Karlsruher Entwicklerstudio Causa Creations seine Erlebnisse während der Flucht in ein autobiografisches Computerspiel verwandelt. Abdullah Karam und Spieledesigner Georg Hobmeier von Causa Creations präsentieren ?Path Out? bei einem Vortrag am Freitag, 1. März 2019, um 19 Uhr sowie in einem Workshop am Samstag, 2. März 2019, von 13 bis 16 Uhr im künftigen Haus des Spiels im Pellerhaus, Egidienplatz 23.

?Path Out? erregte bereits auf der ?gamescom 2018? große Aufmerksamkeit und besticht durch Realitätsnähe, liebevolle Retro-Gestaltung und berührende persönliche Einblicke in die Wirren des syrischen Bürgerkriegs.

In ihrem Vortrag stellen Karam und Hobmeier die Hintergründe, das Spiel und ihre Arbeit im Bereich der politischen Spieleentwicklung vor. Nach einem Impulsvortrag diskutieren sie mit dem Publikum über die Spieleentwicklung jenseits des reinen Entertainments.

Im Workshop erwartet die Teilnehmer ein besonderes Erlebnis: Hautnah mit dem Protagonisten des Spiels und dem Spieldesigner können sie exklusive Einblicke in den Entwicklungsprozess werfen und setzen sich über die biografische Erzählung des Spiels mit dem Thema Flucht und Migration auseinander. Dadurch bietet sich gleichzeitig die Möglichkeit, in diese spezielle Ecke des Gamedesigns hinein zu schnuppern und eigene Konzepte zu entwickeln. Der Workshop richtet sich gezielt an Jugendliche, willkommen sind aber auch alle anderen Interessierten.

Jede und jeder darf selbst entscheiden, was sie oder er für die Teilnahme bezahlen möchte. Für den Workshop wird eine Voranmeldung erbeten unter Telefon 09 11 / 2 31-1 52 57 oder per E-Mail an haus-des-spiels@stadt.nuernberg.de. Vortrag und Workshop sind Teil des Programms ?Testspiele ? von analog bis digital? des Deutschen Spielearchivs Nürnberg im Haus des Spiels. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg