Nürnberg: Vortrag über den Tiergarten Wien Schönbrunn

Über die besonderen Erlebnisangebote des Tiergartens Wien Schönbrunn für Frühaufsteher wie auch Nachteulen berichtet der Leiter des Besucherservice im Tiergarten Wien Schönbrunn, Magister Hanno Fürnwein, in seinem Vortrag am Donnerstag, 9. Mai 2019, um 19.30 Uhr im Naturkundehaus des Tiergartens der Stadt Nürnberg. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.

Im Anschluss an den Vortrag stehen sowohl die beiden Nürnberger Zoopädagogen Barbara Reinhard und Christian Dienemann wie auch Hanno Fürnwein für Fragen zu den zoopädagogischen Angeboten in den Tiergärten in Nürnberg und Schönbrunn zur Verfügung.

In seinem Vortrag stellt Hanno Fürnwein die verschiedenen Veranstaltungen und sein Team vor. Mehr als 3 000 Führungen, Seminare, Workshops und Kindergeburtstagspartys werden jährlich im Wiener Zoo durchgeführt. So startet bereits eine Stunde, bevor der Tiergarten Schönbrunn am Morgen öffnet, die erste exklusive Zooführung. Und wenn es längst finster geworden ist, sind die Zoopädagogen noch immer mit Gästen unterwegs. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg