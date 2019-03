Nürnberg: Vorschläge für die Kulturpreise 2019 der Stadt Nürnberg gesucht

Das Kulturreferat nimmt wieder Vorschläge entgegen für die diesjährige Vergabe der Kulturpreise der Stadt Nürnberg. Empfohlen werden können Aktive aus bildender und darstellender Kunst, Film, Literatur, Musik und Tanz. Die Vorschläge können bis 15. Mai 2019 digital oder postalisch eingereicht werden beim Kulturreferat der Stadt Nürnberg, Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg. Eigenbewerbungen sind nicht möglich.

Im Jahr 2019 können satzungsgemäß bis zu fünf Kulturpreise, dotiert mit insgesamt 20 000 Euro, vergeben werden. Sie können in gleichen Teilen an bis zu fünf Personen oder Gruppen als Anerkennung ihrer künstlerischen Leistungen, die im Kulturleben der Stadt herausragende Akzente setzen, verliehen werden. Die Personen oder Gruppen müssen durch Geburt, Leben oder Werk mit Nürnberg oder der Region verbunden sein. Der Große Kulturpreis der Stadt Nürnberg wird im zweijährigen Turnus, zum nächsten Mal im Jahr 2020, verliehen.

Die Vorschläge für die Vergabe der Kulturpreise sollten, soweit verfügbar, folgende Angaben zu den zur Preisverleihung empfohlenen Persönlichkeiten oder Gruppen enthalten: Vor- und Zuname beziehungsweise Name der Gruppe oder deren Ansprechpartner, Geburtstag und Geburtsort, Wohnungsanschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse, Internetadresse, Lebenslauf, Beruf und Tätigkeit, genaue Bezeichnung der Leistung oder des Schaffens und Begründung des Vorschlags.

Das Kulturreferat legt alle Vorschläge dem vom Kulturausschuss des Stadtrats berufenen Beratergremium für kulturelle Fragen zur Beratung vor. Über dessen Empfehlungen entscheidet der Stadtrat in einer nichtöffentlichen Sitzung. Die öffentliche Preisverleihungsfeier findet am Dienstag, 19. November 2019, um 19.30 Uhr in der Tafelhalle statt, der Eintritt ist frei.

Das Online-Vorschlagsformular und weitere Informationen zu den Preisen und Preisträgern früherer Jahre sind im Internet zu finden unter www.nuernbergkultur.de/preise/infos-vorschlaege/. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg