Nürnberg: Vogelstimmen-Spaziergang

Vogelstimmen-Spaziergang

Einen Vogelstimmen-Spaziergang veranstaltet der Seniorentreff Bleiweiß. Bei dem etwa 90-minütigen Rundgang am Montag, 8. April 2019, um 15.30 Uhr im Pegnitztal erläutert der Vogelkundler Falk Grimmer vom Landesbund für Vogelschutz verschiedene Vogelstimmen und Wissenswertes über Zug, Ernährung und Brut heimischer Vögel. Treffpunkt ist an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 8 in Erlenstegen. Die Spaziergänger benötigen festes Schuhwerk und sollen möglichst ein Fernglas mitbringen. Für Menschen mit Gehbehinderung ist die Führung leider nicht geeignet.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe ?Lebensspur? des Treffs Bleiweiß, die im laufenden Frühjahr-/Sommersemester das Thema ?Natur und Umwelt ? was macht das Leben in der Stadt lebenswert? zum Schwerpunkt hat. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt der Seniorentreff unter Telefon 09 11 / 2 31-82 24 entgegen.

Unter dieser Rufnummer gibt es auch weitere Auskünfte zum Veranstaltungs- und Kursprogramm für Senioren. Die Programmbroschüren liegen unter anderem an folgenden Stellen zur kostenlosen Mitnahme aus: Treff Bleiweiß, Hintere Bleiweißstraße 15, Treff Heilig-Geist, Spitalgasse 22, Infothek des Seniorenamts, Hans-Sachs-Platz 2, BürgerInformationsZentrum, Hauptmarkt 18, und Nürnberg Info, Königstraße 93. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg