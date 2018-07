Nürnberg: Vintage Poolparty im Stadionbad

Vintage Poolparty im Stadionbad

Die fünfte Vintage Poolparty von NürnbergBad und Saturday-Nightcruise im Nürnberger Stadionbad steigt am Samstag, 14. Juli 2018, von 17 bis 23 Uhr in der Hans-Kalb-Straße 42 in Kooperation mit Radio F 94,5. Karten zu 13 Euro (7 Euro für Kinder von 6 bis 17 Jahre) sind an der Kasse im Stadionbad erhältlich. Die Eintrittskarten gelten von 17 bis 23 Uhr. Der normale Badebetrieb endet deshalb an diesem Tag bereits um 15 Uhr.

Auf der Vintage Poolparty können Oldtimerfans rund um das Schwimmerbecken und auf der Spielwiese Dutzende Fahrzeuge aus den 1930er bis 1970er Jahren bewundern. Die ?Boogie Tones? rocken die Radio-F-Bühne. Boogie-Woogie und Showtänze der ?Swing Rebels? und der ?Boogie Devils? vervollständigen das Programm ebenso wie eine Vorführung der Boogie4Kids des ATV 1873 Frankonia.

Hunger und Durst stillen von 17 bis 23 Uhr verschiedene Food-Trucks, etwa Guerilla Gröstl, Don Burrito, Jillbaag, Goud, Koch Rockers, Kitchen Made, Curry Flitzer, Sandybel oder The Dukes. Lacocktail wartet mit Cocktails auf und griechische Spezialitäten bietet die Stadionbad Gastronomie Quick & Fresh. tom

