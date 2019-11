Nürnberg: Vier Einbrüche in drei Tagen im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Von Donnerstag bis Samstag (31. Oktober bis 02. November) ist es im Nürnberger Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen gekommen. Insgesamt vier Fälle registrierte die Polizei, wie aus einer Pressemeldung hervorgeht.

Nürnberg: Unbekannte klauen mehrere tausend Euro Bargeld und eine Waffe

Am Donnerstag (31. Oktober) verschafften sich Unbekannte zwischen

07.30 Uhr und 19.45 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Privatwohnung in der Paracelsusstraße. Die Täter brachen die Terrassentür auf. Im Wohnungsinneren öffneten die Unbekannten einen Tresor und entwendeten daraus mehrere tausend Euro Bargeld sowie eine Schreckschusspistole. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

In Einfamilienhaus eingebrochen: Unbekannte erbeuten Bargeld und Schmuck

Ebenfalls am Donnerstag brachen unbekannte Täter zwischen 19.30 Uhr und 22.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Karl-Hertel-Straße ein. Die Unbekannten brachen eine Terrassentür auf und durchwühlten anschließend alle Räume. Mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro konnten sie flüchten. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens ist noch unklar.