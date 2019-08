Nürnberg: Vielseitiges Programm rund um die Verleihung des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises 2019

Rund um die Verleihung des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises am Sonntag, 22. September 2019, um 11 Uhr im Opernhaus mit anschließendem Bürgerfest an der Friedenstafel veranstaltet das Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern ein Workshop- und Vortragsprogramm über das facettenreiche und lebensnotwendige Thema Wasser. Die Nürnbergerinnen und Nürnberger sind zu den Veranstaltungen des Begleitprogramms herzlich eingeladen:

Unter dem Titel ?Wasser ? ein Menschenrecht!? findet eine öffentliche Konferenz am Freitag, 20. September 2019, von 13.30 bis 18.30 Uhr im Caritas-Pirckheimer-Haus, Königstraße 64, statt. Zum Auftakt setzen sich Jugendliche von 9 bis 12 Uhr mit den Themen Wasser, Klima und Nachhaltigkeit auseinander. Mit kleinen Aktionen, wie Kurzfilmen und Mini-Umfragen in der Nürnberger Innenstadt, wollen sie das Thema Wasser auch in den Blick der Passantinnen und Passanten rücken. Die Aktionen der Jugendlichen sind vormittags live im Caritas-Pirckheimer-Haus zu erleben und werden in der Konferenz nochmals präsentiert.

Die Konferenz ?Wasser ? ein Menschenrecht!? im Caritas-Pirckheimer-Haus beginnt um 13.30 mit einem Vortrag von Prof. Dr. Michael Krennerich, Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, über das ?Recht auf Wasser?. Daran anknüpfend diskutieren ab 15.30 Uhr Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Umweltschutz und Menschrechtsorganisationen die Zusammenhänge von ?Wasser & Privatisierung?. Ein Teilnehmer dieser Podiumsdiskussion wird Uwe Kekeritz sein, Sprecher für Entwicklungspolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Ab 16.30 Uhr können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz in offenen Workshops rund um das Thema ?Wasser & Konsum? ausprobieren und ins Gespräch kommen. Die Workshops werden angeboten von der N-Ergie, dem Wasserwirtschaftsamt Nürnberg und von den Nichtregierungsorganisationen Viva con Aqua und Bluepingu. Interessierte können sich für die Teilnahme an der Konferenz bis Freitag, 13. September, per Mail an menschenrechte@stadt.nuernberg.de oder telefonisch unter 09 11 / 2 31- 50 29 anmelden. Bei Bedarf kann eine Gebärdensprachübersetzung bestellt werden.

Nach den vielen Daten und Fakten der Konferenz besteht die Möglichkeit, kulturell in ?Die Geheimnisse des Wassers? einzutauchen. In der Offenen Kirche St. Klara werden im Rahmen der Stadt(ver)führungen um 19 Uhr musikalische Klänge, literarische und religiöse Texte rund ums Wasser dargeboten. Für Teilnehmende an der Konferenz ist der Eintritt frei.

Am Sonntag, 22. September 2019, findet traditionell vor der Preisverleihung um 9.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St. Martha, Königstraße 79, statt. Veranstalter ist die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Nürnberg. Die beiden Stadtdekane Dr. Jürgen Körnlein (evangelisch-lutherisch) und Hubertus Förster (römisch-katholisch) werden die Liturgie feiern, während Pfarrerin Dr. Gabriele Hoerschelmann, Direktorin von Mission EineWelt, die Predigt hält.

Alle Bürgerinnen und Bürger mit Platzkarten sind dann um 11 Uhr zum Festakt und Verleihung des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises im Opernhaus, Richard-Wagner-Platz 2, eingeladen. Platzkarten können von Montag, 2., bis Freitag, 13. September, per Mail an menschenrechte@stadt.nuernberg.de oder telefonisch unter 09 11 / 2 31-50 29 reserviert werden. Die Anzahl der Platzkarten ist begrenzt.

Im Anschluss an die Preisverleihung sind alle Nürnbergerinnen und Nürnberger eingeladen von 13 bis 16 Uhr in der Straße der Menschenrechte und zwischen Kornmarkt und Königstraße an der (bereits ausgebuchten) Friedenstafel mit dem Preisträger ein Bürgerfest zu feiern. Die N-Ergie wird kostenlos nachhaltige Trinkflaschen verteilen und am Wassermobil des Wasserwirtschaftsamts Nürnberg wird eine Wasserverkostung angeboten. Erstmals wird in diesem Jahr die gelungenste Tischdekoration der Friedenstafel gekürt. Um 15.30 Uhr stimmen die Gäste als große Abschlussaktion gemeinsam mit zwei Chören das Lied ?Die Gedanken sind frei? an.

Die Gesprächsrunde ?Sie lassen uns vertrocknen!? ebenfalls am Sonntag, 22. September, um 16 Uhr im Caritas-Pirckheimer-Haus mit dem Preisträger Rodrigo Mundaca und Prof. Dr. Hilal Elver, Sonderberichterstatterin der UN für das Recht auf Nahrung, ist für alle Interessierten offen. Mundaca wird vom Kampf um die Ressource Wasser berichten und von den hohen Risiken, die damit verbunden sind.

Nochmals zu hören und zu sehen ist der Preisträger am Montag, 23. September, um 19 Uhr im südpunkt, Pillenreuther Straße 147, wenn er von seiner Arbeit als Umweltaktivist erzählt und unter anderem das Buch ?Las luchas por el agua? seiner Organisation MODATIMA vorstellt.

Wer sich in die Arbeit des diesjährigen Preisträgers Rodrigo Mundaca und sein Engagement für den freien Zugang von Wasser vertiefen möchte, kann dies in der Ausstellung ?Wasser für alle? tun. Sie ist vom 27. August bis 26. September täglich von 8 bis 20 Uhr im Foyer des Caritas-Pirckheimer-Hauses zu sehen und schildert die aktuelle und die zu erwartende Wasserkrise, ihre Folgen und mögliche Lösungsansätze. alf

