Nürnberg: Videopremiere ?Ein Ort für Viele?

Das städtische Kinder- und Jugendhaus Glockenhof / Internationales Jugendzentrum (IJZ) hat ein Video über seine Arbeit gedreht. Der Film ?Ein Ort für Viele ? das Internationale Jugendzentrum Nürnberg? wird erstmals gezeigt am Dienstag, 26. März 2019, um 20 Uhr im IJZ, Glockenhofstraße 9.

Seit drei Jahren nutzen verstärkt geflüchtete männliche Jugendliche und junge erwachsene Männer vornehmlich aus arabischen Staaten in großer Zahl das IJZ. Manche dieser jungen Menschen hatten sich zuvor oft im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs getroffen und dort ihre Freizeit verbracht. Der Zusammenhalt nach dramatischer Flucht ist gerade für diese Gruppe sehr wichtig. Dankbar nehmen die jungen Menschen die vielfältigen, speziell für sie entwickelten Angebote des IJZ an und nutzen die offenen Angebote der Einrichtung gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen der Nürnberger Südstadt.

Durch die hohe Zahl von Geflüchteten und Migranten kam es zu Beginn zum Teil zu Verdrängung bisheriger Nutzer und Nutzerinnen und auch zu Konflikten zwischen den verschiedenen Gruppierungen. Trotzdem ist es im Lauf der Zeit gelungen, ein harmonisches Miteinander zu erreichen. Die größte Leistung haben dabei die jungen Menschen aus den Kriegs- und Krisengebieten erbracht: Sie haben Deutsch gelernt, sind in der Schule erfolgreich, beginnen ihre Ausbildungen in Nürnberger Betrieben und bemühen sich intensiv, als Mitbürgerinnen und Mitbürger in Nürnberg anzukommen.

Der Film zeigt ungeschminkt und ehrlich die gruppendynamischen Prozesse zwischen den jungen Menschen sowie die Herausforderungen für die Hauptamtlichen und die jungen Besucherinnen und Besucher. Auch die hohe Zahl an Jugendlichen im IJZ beinhaltet Problemstellungen, die aber in der täglichen Arbeit des IJZ nicht grundlegend werden. Der Film spiegelt auch die Aufgabenstellungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Stadtteilen mit hoher Migrationsquote wider. Im gemeinsamen Austausch der jungen Menschen liegt der Schlüssel zu einem gelingenden Miteinander ohne Vorurteile. Besucherinnen und Besucher des IJZ erzählen in dem Videofilm ihre Geschichten und ihr Ankommen im Jugendzentrum.

Das Videoprojekt entstand in Kooperation des IJZ, des Medienzentrums Parabol e.V. und der Koordinierungsstelle Radikalisierungsprävention im Jugendamt der Stadt Nürnberg. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg