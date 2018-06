Nürnberg: Vermummter Mann mit Messer erpresst Bargeld von Fahrradfahrer

Ca. 18 - 30 Jahre alt



ca. 180 cm groß



schlank



dunkle kurze Haare



bekleidet mit langer Hose und langärmeligem Oberteil, war mit einem blau-grau karierten Tuch vermummt



16-Jähriger rast betrunken durch Nürnberg - und schrottet Mamas Porsche



Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagmorgen in Nürnberg von einem bislang unbekannten Täter im Stadtteil Thon mit einem Messer bedroht worden. Der Unbekannte forderte Geld von dem 53-Jährigen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.Gegen 08.15 Uhr befuhr der 53-jährige Geschädigte mit seinem Fahrrad die Sylter Straße in Richtung Marienbergstraße. Im unbebauten Bereich nach der Wohnsiedlung stellte sich ihm ein Mann in den Weg und zwang ihn, unter Vorhalt eines Messers anzuhalten. Anschließend forderte der unbekannte, maskierte Täter die Herausgabe des Geldbeutels, in welchem sich ein geringer Bargeldbetrag befand. Anschließend flüchtete der Täter mit der Beute in unbekannte Richtung.Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen sowie einem Polizeihubschrauber verlief negativ.Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: