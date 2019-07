Nürnberg: Verkehrszählung am 16. und 17. Juli 2019

Für die Nürnberger Bevölkerung sind sie seit über 50 Jahren ein vertrauter Anblick: Schülerinnen und Schüler, die im Juli kurz vor den Sommerferien in kleineren oder größeren Grüppchen an Straßen und Kreuzungen im Stadtgebiet sitzen und den Verkehr erfassen. Die diesjährige Verkehrszählung des Verkehrsplanungsamts findet am Dienstag und Mittwoch, 16. und 17. Juli 2019, statt. An über 70 Stellen sind rund 190 Zählerinnen und Zähler im Einsatz, die in insgesamt vier Intervallen zwischen 6 und 22 Uhr den Verkehr zählen.

Ausgestattet mit Sonnenschirm, Campingstuhl, Klemmbrett und Zähluhren erfassen die Schülerinnen und Schüler auch heuer wieder an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Verkehrsmengen differenziert nach Fahrzeugarten. Wie jedes Jahr wird der Verkehr an den Einfallstraßen der Nürnberger Stadtgrenze und an allen für den Kraftfahrzeugverkehr freigegebenen Pegnitzbrücken ermittelt. Besondere Berücksichtigung finden dabei der Radverkehr sowie die Entwicklung des Schwerverkehrs im Stadtgebiet. Die daraus gewonnenen Daten stellen eine wichtige Grundlage für die Verkehrs- und die Stadtplanung dar. Über die Ergebnisse der umfangreichen Zählung wird dem Verkehrsausschuss des Stadtrats im Herbst 2019 berichtet. Zeitgleich werden sie in der Schriftenreihe ?Neues aus dem Baumeisterhaus? veröffentlicht.

Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich bittet an beiden Zähltagen alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um besondere Rücksichtnahme gegenüber den eingesetzten Schülerinnen und Schülern. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg