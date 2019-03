Nürnberg: Verkehrsbehinderungen Südwesttangente

Verkehrsbehinderungen Südwesttangente

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) musste am heutigen Freitag, 29. März 2019, frühmorgens kurzfristig die Verkehrsführung auf der Südwesttangente zwischen dem Kreuz Hafen und der Anschluss-Stelle Schweinau ändern. Wie im Vorfeld mit Pressemitteilung Nummer 275 vom 19. März 2019, Nachrichten aus dem Rathaus, angekündigt, war wegen einer anstehenden Sanierung der Fahrbahndecke der Verkehr auf die Fahrbahn in Richtung Fürth umgeleitet worden. Durch das erhöhte Verkehrsaufkommen haben sich dort nun plötzlich einige Gullys gesenkt. Deshalb musste die für die Baustellenzeit vorgesehene Verkehrsführung geändert werden. Ab sofort steht für jede Fahrtrichtung nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.

Die Schäden an den Gullys, also an den Einlaufschächten für Straßenabwässer, werden nun provisorisch beseitigt. Ab voraussichtlich heute Nachmittag stehen die für die Baustellenzeit geplanten Fahrspuren wieder zur Verfügung. Die Provisorien werden nach Abschluss der Baumaßnahme durch eine dauerhafte Lösung ersetzt.

Die Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke dauern voraussichtlich bis Freitag, 12. April 2019. Bis dahin wird gebeten, die ausgeschilderten Umleitungen zu benutzen.

In Fahrtrichtung Süden wird der Verkehr an der Gustav-Adolf-Straße über die Nopitschstraße zur Otto-Brenner-Brücke auf den Frankenschnellweg geleitet.

Der Verkehr aus Stein wird ab der Ansbacher Straße über die Schweinauer Hauptstraße zur Nopitschstraße und an der Otto-Brenner-Brücke auf den Frankenschnellweg geleitet.

In Fahrtrichtung Norden fließt der Verkehr ab der Kreuzung Eibacher Hauptstraße/Hafenstraße über die Hafenstraße zur Anschluss-Stelle Nürnberg-Hafen-Ost. tom

