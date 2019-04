Nürnberg: Veränderungen im Baumbestand der Stadt Nürnberg

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) fällt von Montag bis Freitag, 8. bis 12. April 2019, an folgenden Stellen im Stadtgebiet Bäume:

Stadenstraße, Hausnummer 58/60, im Stadtteil Erlenstegen: Drei Kiefern mit Stammdurchmessern von 41 Zentimetern, 31 Zentimetern und 61 Zentimetern. Die Bäume sind abgestorben; sie sollen vor Ort ersetzt werden.

Schmausenbuckstraße, Hausnummer 39/37, im Stadtteil Schmausenbuck: Zwei Ahorne mit einem Stammdurchmesser von 37 Zentimetern und 23 Zentimetern. Die Bäume sind ebenfalls abgestorben und sollen ersetzt werden.

Reinerzer Straße 18 (Hof der Familienhilfe) im Stadtteil Langwasser: Eine Birke mit einem Stammdurchmesser von 37 Zentimetern. Der Baum ist aufgrund einer Stammfäule nicht mehr standsicher. Über eine Ersatzpflanzung wird die Familienhilfe entscheiden.

Daneben werden in der kommenden Woche fünf Baumhasel an einen neuen Standort ziehen: Die Bäume mit Stammdurchmessern von bis zu fünfundzwanzig Zentimetern werden vom Hallplatz in die Grünanlage am Rechenberg umgesiedelt. Sie können an ihrem bisherigen Standort nicht bleiben, da Bauarbeiten am dortigen Citypoint-Gebäude bevorstehen. Aufgrund des guten Zustands der Baumhasel hat sich Sör entschlossen, sie mithilfe einer Spezialmaschine verpflanzen zu lassen. Am Hallplatz werden nach Abschluss der Arbeiten am Gebäude an gleicher Stelle wieder Bäume den Platz verschönern.

Die Bestandspflegemaßnahmen in den Nürnberger Grünflächen und Parkanlagen wurden am 28. Februar 2019 abgeschlossen. In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September erfolgen aufgrund der Vogelbrutzeit nur noch unumgängliche Eingriffe, die der Verkehrssicherung dienen. Die Fällung von Bäumen, die drohen umzufallen, ist das ganze Jahr über möglich. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg