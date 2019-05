Nürnberg: Veränderte Termine der Müllabfuhr an Christi Himmelfahrt

Aufgrund des Feiertags Christi Himmelfahrt verschieben sich die Leerungen der Rest- und Bioabfallbehälter. An Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 30. Mai 2019, leert der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) im gesamten Stadtgebiet ? einschließlich der Einzugsbereiche der Bürgerämter Ost und Süd ? keine Rest- und Bioabfallbehälter. Die Abfuhrtermine verschieben sich jeweils um einen Tag nach hinten von Donnerstag, 30. Mai, auf Freitag, 31. Mai 2019, und von Freitag,

31. Mai, auf Samstag, 1. Juni 2019. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg