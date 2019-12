Nürnberg vor 45 Minuten

Gewalt

Nürnberg: US-Soldaten schlägern in Diskothek - Militärpolizei muss sie abholen

US-Soldaten sind am Samstagmorgen in einer Nürnberger Diskothek in gleich zwei Vorfälle verwickelt gewesen. Vier Soldaten mussten von der amerikanischen Militärpolizei Vilseck abgeholt werden.