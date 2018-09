Nürnberg: Unterstützung für Auszubildende in der Pflege

Das Bündnis für Familie Nürnberg sucht Ehrenamtliche zur Begleitung junger Menschen während ihrer Pflegeausbildung. Am Montag, 1. Oktober 2018, um 17.30 Uhr informiert das Bündnis im Heilig-Geist-Haus, Hans-Sachs-Platz 2, Raum 306, über das Projekt ?VerA ? Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen?. Menschen, die ihre Lebens- und Berufserfahrung im Kontakt mit Auszubildenden einbringen möchten, sind herzlich eingeladen. Sie erfahren unverbindlich und selbstverständlich kostenlos mehr über die Situation in der Pflege und das Aufgabenprofil von ehrenamtlichen Ausbildungsbegleiterinnen und -begleitern.

Ausbildungsabbrüche verhindern ? das ist ein wichtiges Ziel in Branchen, die sich mit einem zunehmenden Mangel an Fachkräften konfrontiert sehen. Neben vielen Handwerksberufen zählt dazu auch die Pflegebranche. Unter dem Dach der ?Initiative Familienbewusste Personalpolitik? treffen sich Verantwortliche aus Senioreneinrichtungen, Kliniken und Ausbildungsstätten für Pflegeberufe, um sich mit Fragen der Fachkräftegewinnung und Fachkräftebindung aktiv auseinander zu setzen. Dieser Arbeitskreis ?Familie und Pflegeberuf? startet nun das Projekt ?VerA?, das Auszubildende in Pflegeberufen unterstützt. Gemeinsam mit dem Senior Experten Service, einer Entsendeorganisation für ehrenamtliche Fach- und Führungskräfte im Ruhestand oder in einer beruflichen Auszeit, werden Interessierte darauf vorbereitet, jüngere Menschen auf ihrem Weg durch die Pflegeausbildung zu begleiten.

Weitere Informationen im Internet unter www.familienbewusste-personalpolitik.de. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg