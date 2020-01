Dabei sah es in den ersten Tagen so aus, als werde Oskar die Intensivstation nicht mehr verlassen. Als er das Bewusstsein verlor, sei sie komplett ausgerastet, sagt Janina. Sie habe ihn angeschrien: "Du kannst nicht aufgeben! Du bist der Sohn einer Löwin! Erinnre dich an das, was wir noch alles vorhaben!" Als Pfleger Oskar vom Krankenhausbett auf eine OP-Liege hievten, drehte er sich plötzlich zur Seite, tastete mit geschlossenen Augen nach seinem Plüschtiger und nickte leicht. Janina ist sich sicher, dass sie ihren Sohn zurück ins Leben geschrien hat.

Ein Bussi für Mama: Die Krankheit hat Oskar und seine Mutter Janina Dotzauer noch mehr zusammengeschweißt. Jasmin Siebert

"Wahrscheinlich die schönste Zeit unseres Lebens"

Wann immer es möglich war, verließen Oskar und seine Mutter das Krankenhaus, um Oskars Wünsche zu erfüllen: Oskar raste in einem echten Rennauto an jubelnden Zuschauern vorbei, er flog in einem roten Heißluftballon der aufgehenden Sonne entgegen und machte "Urlaub in Afrika" - in einem Safari-Park in Niedersachsen. Im Flugzeug darf Oskar nicht mehr fliegen. Das Meer sah Oskar in Cuxhaven, wo er mit seiner Mutter im Kinderhospiz war. Im Nürnberger Zoo streichelten sie Delfine. "Wir hatten eine megaschöne Zeit, wahrscheinlich die schönste Zeit unseres Lebens", erinnert sich Janina ans vergangene Jahr, in dem sie selbst von heftigen Schmerzen und Migräneattacken geplagt wurde.

Möglich waren all die schönen Erlebnisse, weil viele Menschen für Oskars letzte Wünsche spendeten. Oskars Patentante hatte mit einer Instagram-Story auf Oskars Erkrankung aufmerksam gemacht. Dann sammelten auch Club-Fans und der Verein Franken-Hilft e. V. Spenden für Oskar. Allein schon Oskars Therapien kosten mehrere Tausend Euro im Monat. Seit Oskar schulmedizinisch austherapiert ist, nimmt er ein teures Krebsmedikament, das gerade in den USA erprobt wird und das deutsche Krankenkassen nicht übernehmen. Daneben möchte ihm seine Mutter "einfach viele Sachen, die der Seele guttun" ermöglichen. Es sind nicht immer die ganz großen Dinge, die Oskar sich wünscht, sondern oft viele kleine: einen Tag lang kuscheln, eine grüne Latzhose "wie ein Gärtner" oder ein Döner zum Mittagessen.