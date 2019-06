Nürnberg: Unbekannter will junge Frau in Gebüsch ziehen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Übergriffs in Nürnberg. Am Samstagmorgen versuchte ein bislang Unbekannter eine junge Frau im Stadtteil Sündersbühl in ein Gebüsch zu ziehen. Dem Opfer gelang jedoch die Flucht.

Die junge Frau war laut Polizeibericht gegen 8.30 Uhr zu Fuß von der U-Bahnhaltestelle Sündersbühl kommend über die Bertha-von-Suttner-Straße in Richtung Witschelstraße unterwegs. Bereits ab der U-Bahnhaltestelle verfolgte sie ein junger Mann. Auf einem Fußweg zwischen Bertha-von -Suttner-Straße und Witschelstraße packte sie der Unbekannte und versuchte sie ins Gebüsch zu zerren.

Fahndung erfolglos - Polizei sucht Zeugen

Nur mit großem Kraftaufwand gelang es dem Opfer sich loszureißen und zu flüchten. Der junge Mann entfernte sich ebenfalls in unbekannte Richtung. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls, denn trotz Fahndung mehrerer Polizeistreifen konnten die Beamten den Täter nicht ermitteln. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 entgegen.

Den Täter beschreibt die Polizei folgendermaßen: Etwa 25 Jahre alt, etwa 165 cm groß, dünne Statur, arabisches/nordafrikanisches Aussehen, komplett weiß gekleidet mit Hemd und Hose.