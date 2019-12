Nürnberg: Unbekannter verfolgt Jugendliche und berührt sie gegen ihren Willen

Jugendliche in Nürnberg belästigt: Am Sonntagabend (08.12.2019) belästigte ein Unbekannter eine Jugendliche an einer Bushaltestelle im Nürnberger Westen in unsittlicher Weise. Das berichtet die Polizei und bittet um Zeugenhinweise.

Jugendliche gegen ihren Willen berührt

Die Jugendliche wurde gegen 17.40 Uhr an der Bushaltestelle "Hohe Marter" von einem Unbekannten angesprochen und verbal belästigt. Die Jugendliche stieg anschließend in einen Linienbus der Nummer 35. Der Unbekannte folgte ihr, setzte sich neben sie und berührte sie gegen ihren Willen. Als die Jugendliche den Bus an der Haltestelle "Nürnberg Röthenbach" verließ, entfernte sich der Mann.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

circa 170 Zentimeter groß

schlanke Figur

südländisches oder arabisches Aussehen

blasse Gesichtsfarbe

trug einen Vollbart

mit einer schwarzen Jacke und einer braunen Mütze bekleidet

Zeugen des Vorfalls oder Personen, welche Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112 3333 in Verbindung zu setzen.

