Kinder in Nürnberg sexuell belästigt - Zeugenaufruf: Am Sonntagnachmittag (03.11.2019) belästigte ein bislang noch unbekannter Mann zwei Kinder am Nürnberger Plärrer in sexueller Weise, berichtet die Polizei. Die Kripo Nürnberg sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Die beiden Mädchen hielten sich gegen 17.30 Uhr auf der Straßenbahninsel am Plärrer auf und wurden von dem Unbekannten zunächst lediglich nach dem Weg gefragt. Als die Mädchen Auskunft erteilten, kam es zu verbalen sexuellen Belästigungen: Plötzlich fasste der Unbekannte ein Mädchen an und berührte es unsittlich. Daraufhin flüchtete er.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Mädchen beschrieben den Mann wie folgt:

etwa 40 bis 50 Jahre alt

etwa 165 bis 170 Zentimeter groß

Normale Statur

Dunkle, kurze Haare

Trug eine Baseballcap

Hatte einen Drei-Tage-Bart

Bekleidet mit einer dunklen Jeans und einer schwarzen oder dunkelbraunen Jacke

Der Mann hatte ein Fahrrad dabei, mit dem er nach der Tat flüchtete

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0911/21123333 entgegen.

