Nürnberg vor 36 Minuten

Ermittlungsverfahren

Tierquäler brechen in Schrebergarten ein und töten zahlreiche Hühner- Polizei sucht Zeugen

In Nürnberg verschafften sich am Wochenende bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Grundstück einer Kleingartenkolonie. Dort töteten sie mehrere Hühner, andere stahlen sie. Die Polizei bittet in dem Fall um Mithilfe aus der Bevölkerung.