In Nürnberg hat am Mittwoch Nachmittag (16. Oktober 2019) gegen 17 Uhr eine noch unbekannte Frau bei Angestellten eines Bekleidungsgeschäfts in der Breiten Gasse 62 für Aufsehen gesorgt. Das teilte die mittelfränkische Polizei am Montag (21. Oktober).

Die Mitarbeiter stellten fest, dass mehrere Pelzjacken mit Farbe besprüht wurden. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau allerdings bereits verschwunden.